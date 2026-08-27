Scandal pe legea salarizării. Florin Manole susține că proiectul era la Bolojan de trei luni

Fostul ministru al Muncii susține că documentul elaborat în perioada mandatului său a fost transmis premierului pe 24 aprilie, alături de vicepremieri, ministrul Finanțelor și ministrul Fondurilor Europene.
Florin Manole afirmă că a păstrat mai multe documente timp de aproximativ trei luni pentru a evita escaladarea conflictului politic. Potrivit acestuia, proiectul fusese transmis oficial pe 24 aprilie, după o discuție cu Ilie Bolojan.
Fostul ministru susține că documentul urma să fie discutat politic înainte de consultările cu sindicatele și ministerele. Întâlnirea programată pentru săptămâna următoare nu ar mai fi avut loc din cauza contextului politic.
Disputa privind impactul bugetar
Manole contestă și acuzațiile potrivit cărora PSD ar fi introdus amendamente care au dus la creșterea impactului bugetar al proiectului.
El îl provoacă pe premier să prezinte public modificările despre care afirmă că ar fi dus impactul de la aproximativ 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei. Manole susține că astfel de amendamente nu există.
Miza: banii din PNRR
Conflictul apare în contextul blocajului privind noua lege a salarizării. Președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord și și-au asumat pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR. Partidele au convenit însă să adopte legea până la sfârșitul anului.
Manole susține că Guvernul nu ar fi avut la dispoziție o variantă care să îndeplinească cerințele Comisiei Europene și afirmă că problema nu poate fi pusă exclusiv pe seama PSD.
Bolojan și Manole au avut discuții în aprilie
Pe 24 aprilie, premierul Ilie Bolojan anunța că România trebuie să adopte legea salarizării pentru a respecta angajamentele asumate prin PNRR și că proiectul urma să fie analizat împreună cu Florin Manole și Dragoș Pîslaru.
Ulterior, Guvernul a transmis că noua lege nu ar urma să reducă veniturile aflate în plată, dar că reforma trebuie să corecteze diferențele existente între categoriile de angajați din sectorul public.