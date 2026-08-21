Politica· 1 min citire

Președintele Nicușor Dan participă la Adunarea Generală ONU de la New York

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 10:54
Sursărealitatea.net

Pe 23 septembrie va susține intervenția națională

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, a transmis, vineri, Administrația Prezidențială.

Tema centrală a sesiunii este 'Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți' ('Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all').

Șeful statului va susține pe 23 septembrie intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU. El va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme, a indicat sursa citată.

Președintele va participa la New York și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt. El va avea întâlniri bilaterale cu alți șefi de stat sau de Guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Fostul comisar european Dacian Cioloș este susținut de România pentru funcția de secretar general al OIF.

AGERPRES

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