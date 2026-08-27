Guvernul stabilește sumele de bani pe care le vor primi instituţiile statului din programul SAFE

Tot joi va fi adoptat şi un act normativ care va aproba acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărţii electronice de identitate.
Guvernul interimar are programată, pentru joi, şedinţa săptămânală în care vrea să adopte un act normativ care va stabili ce instituţii şi câţi bani vor primi din SAFE, programul european pentru dezvoltarea industriei de apărare.
Tot joi va fi adoptat şi un act normativ care va aproba acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărţii electronice de identitate.
Peste 16 miliarde de euro va accesa România prin programul european SAFE, care este dedicat dezvoltării industriei de apărare. În ședința de astăzi se vor stabili sumele de bani pe care le vor primi instituțiile statului.
Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor, cu 4,2 miliarde de euro.
Vor mai primi bani din acest program european: Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP și STS.
Toate aceste instituții vor derula 35 de proiecte, din care 75% înseamnă achiziția de echipamente militare, și restul infrastructură de transport rutier de interes național, militar și civil.
Bani pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului CEI
Și, tot pe ordinea de zi a ședinței Executivului interimar, se află și un alt act normativ, care va acorda 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului cărții electronice de identitate.
În felul acesta, bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în gestionarea și emiterea cărții electronice de identitate este de 144 de milioane de lei.
Banii provin din Planul Național de Redresare și Reziliență.