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Economie· 1 min citire
Miruță: Nivelul apei la Centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 cm după intervenția de pe Brațul Bala
Radu Miruță
Publicat4 aug. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, anunță că nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut marți cu 2 centimetri față de luni, deși prognozele indicau o scădere de 2 centimetri.
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