Trenurile, obligate să meargă mai încet din cauza caniculei din weekend. Vor exista întârzieri uriașe

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 09:09

CFR SA anunţă că, în zilele următoare, ar putea dispune limitări temporare de viteză, precum şi măsuri de protecţie la nivelul instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii, în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

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