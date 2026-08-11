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Actualitate· 1 min citire
Nuclearelectrica ia în calcul oprirea în 48 de ore a Reactorului 2 de la Cernavodă, pe fondul scăderii nivelului Dunării
Cernavodă
Publicat11 aug. 2026, 10:59
SursăRealitatea.net
SN Nuclearelectrica SA anunță că analizează posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în dimineața zilei de 13 august 2026, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și a parametrilor de operare.
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