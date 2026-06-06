Ținta dronei care a explodat la Constanța, o navă "fantomă" rusească aflată în port - PRESA

La o săptămână după ce o dronă a lovit un bloc din Galați, autoritățile române au fost luate prin surprindere de un nou incident legat de războiul din Ucraina, care a fost la un pas să provoace victime în România. O dronă navală a explodat în zona Portului Constanța, deși autoritățile fuseseră avertizate de partea ucraineană cu privire la un posibil risc. Incidentul ridică semne serioase de întrebare privind nivelul de pregătire al României în fața unor astfel de atacuri. Pe de altă parte, o ipoteză apărută în presă sugerează că drona ar fi avut drept țintă un vas „fantomă” rusesc, care tocmai părăsise portul Midia–Năvodari.

Potrivit spotmedia , ținta Ucrainei era petrolierul rus Safeen Elona. Ambarcațiunea se afla la aproximativ 800 de kilometri de portul rusesc și a plecat în jurul orei 9, în dimineața zilei de 5 iunie, din Portul Midia-Năvodari spre orașul Novorossiîsk.

Distanța dintre portul Midia-Năvodari, la care e legată rafinăria Petromidia, și cel rusesc este de aproximativ 800 de kilometri. Experții spun că un adevărat masacru se putea întâmpla dacă dispozitivul nu rămânea blocat într-un baraj și reușea să lovească ținta.

Potrivit sursei citate, de peste un an și jumătate, petrolierul Safeen Elona figurează pe lista „flotei fantomă” a Rusiei, iar autoritățile din România nu ar fi intervenit, deși nava a circulat în zona Năvodari și Constanța. De la includerea pe lista de sancțiuni, nava ar fi fost observată de cel puțin două ori în porturile românești de la Marea Neagră, mai spun jurnaliștii.



Forțele navale ucrainene au desfășurat mai multe operațiuni împotriva unor petroliere rusești în dimineața zilei de 5 iunie. În nordul Mării Azov, au fost lovite două nave operate de Rusia.

De la începutul acestor acțiuni, mai multe petroliere au fost scoase din uz, prin scufundare, avariere sau reținere. Culmea, Ucraina ar fi avertizat din timp România de prezența dronei cu exploziv în Marea Neagră, însă autoritățile de la noi nu au putut detona dispozitivul în timp util.