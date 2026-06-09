Salvare dramatică în Dâmbovița! Un bărbat a fost scos cu elicopterul din viitură după ce s-a urcat pe un excavator

Intervenție contracronometru în județul Dâmbovița, unde ploile torențiale au provocat viituri puternice și au pus în pericol viața unui muncitor surprins de ape în timp ce lucra pe un șantier.

Bărbatul a reușit să se salveze în primă fază urcându-se pe un excavator, în momentul în care nivelul apei a început să crească rapid în jurul utilajului. Situația a devenit însă critică, iar salvarea sa a necesitat intervenția aeriană a autorităților.

Un elicopter a fost trimis în zonă, iar echipajul a reușit să îl extragă în siguranță pe bărbat cu ajutorul troliului, într-o operațiune desfășurată în condiții dificile din cauza curenților puternici și a vizibilității reduse.

Potrivit informațiilor disponibile, zona a fost afectată de precipitații abundente, iar mai multe județe din nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei s-au aflat sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, cu averse torențiale și intensificări ale vântului, care au vizat inclusiv județe precum Ilfov, Argeș, Gorj, Ialomița, Constanța și Giurgiu.

Autoritățile rămân în alertă, în contextul în care fenomenele meteo extreme pot continua și în orele următoare, existând riscul unor noi acumulări de apă și viituri locale.