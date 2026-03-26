Nicolae Stanciu, verdict dur după eșecul cu Turcia: „Nu am fost la nivelul meciului”

România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea cu 0-1 în fața Turciei, iar reacțiile din tabăra „tricolorilor” au fost marcate de dezamăgire și realism.

Nicolae Stanciu a recunoscut, la finalul partidei, că echipa națională nu a reușit să se ridice la nivelul unui meci decisiv și a admis superioritatea adversarilor.

„S-a pierdut calificarea. Mai multe nu am ce să spun. E foarte greu să trăiești un astfel de meci de pe margine, am avut emoții uriașe. Știam că va fi dificil.

Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni decât noi. Din păcate, am pierdut și ne pare rău pentru noi și pentru toată țara. A mai trecut un Mondial fără România”, a declarat mijlocașul.

Stanciu a subliniat că echipa a irosit prea multe șanse pe parcursul campaniei și că această ultimă oportunitate nu a fost valorificată.

La rândul său, Ianis Hagi a vorbit despre lipsa de eficiență în ofensivă și despre dezamăgirea resimțită în vestiar după eliminare.

„Din punct de vedere defensiv și ca atitudine, în mare parte ne-a ieșit jocul, dar în atac am suferit. Nu am reușit să concretizăm ce ne-am propus. Suntem dezamăgiți, trebuie să acceptăm. Ne doare foarte tare. Ne doream enorm să ajungem la Mondial. Capul jos și la muncă”, a spus Hagi.

Acesta a explicat că planul echipei a fost să rămână în joc și să profite pe contraatac, însă ocaziile create au fost prea puține pentru a schimba soarta meciului.

După această înfrângere, România ratează încă o prezență la un turneu final, în timp ce Turcia merge mai departe și va juca finala barajului pentru calificare.