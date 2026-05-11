România, cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană

România a înregistrat cea mai mare scădere a ratei fertilității din Uniunea Europeană între 2023 și 2024, potrivit datelor Eurostat.

Indicatorul a coborât de la 1,54 copii per femeie în 2023 la 1,39 în 2024, într-un context european marcat de scăderea natalității și îmbătrânirea populației. La nivelul UE, în 2024 s-au născut 3,55 milioane de copii, iar rata totală de fertilitate a ajuns la 1,34 copii per femeie, un nou minim față de anii anteriori.

Europenii au, în general, mult mai puțini copii decât în urmă cu șase decenii: în 1964 se înregistrau 6,8 milioane de nașteri vii, aproape dublu față de 2024. Bulgaria a avut cea mai mare rată de fertilitate din UE, cu 1,72 copii per femeie, urmată de Franța și Slovenia, în timp ce cele mai mici valori au fost raportate în Malta, Spania și Lituania.

O altă tendință importantă este creșterea vârstei la care femeile devin mame. În UE, vârsta medie la naștere a urcat la 31,3 ani, iar primul copil apare, în medie, aproape de 30 de ani.