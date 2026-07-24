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Primele imagini cu drona doborâtă în Buzău de un avion F-16 -VIDEO
Publicat24 iul. 2026, 12:38
Actualizat24 iul. 2026, 13:28
SursăRealitatea.Net
Au apărut primele imagini cu drona doborâtă în județul Buzău, după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al României și a survolat mai multe județe. Aparatul de zbor fără pilot ar fi traversat aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul țării, pe traseul Tulcea–Galați–Buzău, înainte de a fi interceptat și doborât de un avion F-16.
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