Advertising
Actualitate· 1 min citire
Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac de amploare cu drone - VIDEO
Bombardamente ale Ucrainei in Rusia
Publicat24 iul. 2026, 08:10
Actualizat24 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea.Net
Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac cu drone de mare amploare. Centre logistice ale gigantului Wildberries au fost lovite în Sankt Petersburg, Tver și Crimeea ocupată, provocând incendii masive și coloane dense de fum.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:24Prognoza ANM pentru august 2026. Când revin temperaturile ridicate și în ce regiuni va fi cel mai cald
- 07:59Primarul care s-a dat în judecată pentru un salariu mai mare. În primărie au apărut și fotolii cu masaj cumpărate din bani publici
- 07:49Franța activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE, după extinderea incendiilor din Gironde și evacuarea a 20.000 de persoane
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News