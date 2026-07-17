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Politica· 1 min citire
Noi consultări la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare. Nicușor Dan, discuții cruciale privind miliardele din PNRR-SURSE
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Publicat17 iul. 2026, 07:25
Actualizat24 iul. 2026, 11:37
SursăRealitatea PLUS
Noi consultări între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție privind formarea viitorului Guvern ar putea avea loc abia săptămâna viitoare, potrivit surselor Realitatea PLUS. În lipsa unui acord politic, România ar putea avea un Executiv cu puteri depline abia în a doua jumătate a lunii august, în timp ce întârzierea negocierilor pune presiune și asupra calendarului legislativ necesar pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
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