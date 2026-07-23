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Imagini aeriene spectaculoase: amploarea distrugerilor din blocul din Rahova, la peste nouă luni de la explozia de gaze – VIDEO

Blocul distrus din Rahova (imagine: PMB)

Blocul distrus din Rahova (imagine: PMB)

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat23 iul. 2026, 09:31
SursăRealitatea.Net

Imagini spectaculoase arată, în detaliu, amploarea distrugerilor provocate de explozia de gaze din blocul din Rahova, la mai bine de nouă luni de la tragedie. Filmarea a fost publicată chiar pe pagina Primăriei Generale a Capitalei.

Filmarea arată clar cât de extinsă este avaria și evidențiază urgența lucrărilor de consolidare. Deși au trecut peste nouă luni, autoritățile promit că evaluarea completă va continua în ritm accelerat.

Săptămâna trecută, municipalitatea a predat amplasamentul către constructor, iar echipele se pregătesc să pună în siguranță structura grav afectată. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta fațada, acoperișul și interiorul imobilului, surprinzând zonele unde pereții au fost dislocați, iar planșeele au cedat.

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