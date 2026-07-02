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Social· 1 min citire
Scandal de spionaj în inima UE: rețea maghiară, investigată la Bruxelles
Comisia Europeană
Publicat2 iul. 2026, 13:17
Sursărealitatea.net
Anchetă uriașă la nivel european. O rețea de spioni maghiari a operat din Ambasada Ungariei la Bruxelles și a vizat oficiali ai instituțiilor europene.
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