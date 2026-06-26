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Pești morți în Crișul Repede, la ieșirea din Oradea. Temperaturile extreme și debitul scăzut al apei provoacă un nou semnal de alarmă

Pești morți

Pești morți

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 26 iun. 2026, 20:01

Un fenomen îngrijorător a fost observat pe râul Crișul Repede, la ieșirea din Oradea, unde zeci de pești morți au apărut în ultimele două zile. Specialiștii pun situația pe seama temperaturilor foarte ridicate și a nivelului redus al apei, condiții care afectează grav ecosistemul acvatic.

Zeci de pești morți au fost observați pe cursul râului

Locuitorii din zonă au semnalat apariția mai multor pești fără viață în albia Crișului Repede, imaginile surprinse la fața locului arătând exemplare din mai multe specii plutind la suprafața apei.

Fenomenul s-a accentuat în ultimele 48 de ore, pe fondul valului de căldură care afectează întreaga regiune și al debitului foarte scăzut al râului.

Căldura și lipsa apei, principalele cauze

Potrivit primelor informații, temperaturile ridicate și nivelul redus al apei au dus la scăderea cantității de oxigen dizolvat în râu, afectând supraviețuirea peștilor.

În astfel de condiții, fauna acvatică devine extrem de vulnerabilă, mai ales în sectoarele unde apa stagnează sau circulă cu dificultate.

Specialiștii atrag atenția că perioadele prelungite de caniculă, asociate cu seceta, pot genera tot mai frecvent astfel de episoade.

Autoritățile monitorizează situația

Autoritățile urmează să stabilească dacă mortalitatea peștilor este cauzată exclusiv de condițiile naturale sau dacă există și alți factori care au contribuit la producerea fenomenului.

Vor fi efectuate verificări și analize ale calității apei pentru a exclude eventuale surse de poluare care ar fi putut agrava situația.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unor precipitații consistente și a creșterii debitului râurilor, astfel de fenomene ar putea deveni din ce în ce mai frecvente în perioada verii, afectând biodiversitatea și echilibrul mediului înconjurător.

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