Meta impune noi limite pentru copii pe Facebook și Instagram. Ce se schimbă pentru utilizatorii sub 18 ani

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 21:49

Meta va introduce noi restricții pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani pe Facebook și Instagram, în Statele Unite, în urma unui acord cu autoritățile din mai multe state americane.

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