Advertising
Social· 1 min citire
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut la 3,25% în iulie
Rata șomajului la nivel național
Publicat27 aug. 2026, 13:36
Sursărealitatea.net
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut cu 0,05 puncte procentuale în iulie faţă de luna precedentă, până la 3,25%, iar numărul total al şomerilor a ajuns la 259.889 de persoane, a anunţat, joi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:08Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor
- 13:04Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul
- 13:01MApN avertizează: hărțile cu drone distribuite pe internet, care sugerează pătrunderi în spațiul aerian al României, sunt false
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News