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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 27 aug. 2026, 13:08

Ștefana și Cristian Samfira sunt invitații ediției podcastului „Ceva-n PLUS”, la Realitatea Plus, unde vorbesc deschis despre familie, parenting și lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, în premieră la Realitatea Plus: Ce lecții ați învățat de la copiii voștri?

 „Am învățat că trebuie să mă temperez și am avut niște dorințe ale mele care să-i ajute, la un moment dat, în viață și să fie niște oameni responsabili.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 28 august, de la ora 15:00.

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