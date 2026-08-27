Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor
Ștefana și Cristian Samfira sunt invitații ediției podcastului „Ceva-n PLUS”, la Realitatea Plus, unde vorbesc deschis despre familie, parenting și lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:04Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul
- 13:01MApN avertizează: hărțile cu drone distribuite pe internet, care sugerează pătrunderi în spațiul aerian al României, sunt false
- 12:16Avocatul Vlad Tobă, acuzații grave la adresa CNA: „Membrii Consiliului atacă politica editorială și încalcă libertatea de exprimare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News