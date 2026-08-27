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Social· 1 min citire
Decizie la Moscova: Rusia expulzează un angajat al Ambasadei României
FOTO: Arhivă
Ministerul rus de Externe declară „persona non grata” un diplomat român, acțiunea fiind o măsură de retorsiune
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