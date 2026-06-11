Medicii legiști intră în protest și suspendă activitatea timp de două ore

Sursă: realitatea.net

Medicii legiști și angajații institutelor și serviciilor de medicină legală din întreaga țară vor suspenda joi, între orele 10:00 și 12:00, activitatea medico-legală, într-un protest simbolic față de ceea ce aceștia numesc subfinanțarea cronică și marginalizarea sistemului medico-legal.

Reprezentanții rețelei de medicină legală susțin că protestul este un semnal de alarmă adresat autorităților, în condițiile în care expertizele medico-legale sunt esențiale pentru desfășurarea anchetelor penale și a proceselor judiciare.

„Fără expertiza medico-legală, anchetele stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetățenilor sunt afectate. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă, ci o componentă indispensabilă actului de justiție”, transmit protestatarii.

Printre principalele nemulțumiri se numără prevederile considerate discriminatorii din OUG nr. 7/2026, care ar afecta finanțarea și salarizarea personalului din institutele de medicină legală, precum și principiile incluse în proiectul noii legi a salarizării personalului bugetar. Legiștii reclamă că specificul activității lor, responsabilitățile, riscurile profesionale și rolul esențial în sistemul judiciar nu sunt reflectate corespunzător în aceste acte normative.

Totodată, aceștia acuză lipsa unui dialog real cu autoritățile, subfinanțarea constantă a instituțiilor de medicină legală, reducerea veniturilor personalului și presiunea de a furniza expertize complexe în termene tot mai scurte, fără resurse adecvate.

Sindicaliștii solicită Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății modificarea urgentă a prevederilor contestate și alocarea fondurilor necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului medico-legal.

Ei avertizează că ignorarea acestor probleme poate avea consecințe directe asupra calității și rapidității actului de justiție și anunță că protestul de joi ar putea fi urmat de alte forme de acțiune.

Protestul se va desfășura în incinta instituțiilor medico-legale din țară. Pe durata celor două ore de întrerupere a activității vor fi asigurate exclusiv urgențele medico-judiciare.