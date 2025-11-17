Decizie finală pentru toți românii cu case și mașini. Ilie Bolojan a anunțat când cresc impozitele

Premierul Ilie Bolojan a dat vestea pe care mulți se temeau să o audă. Parlamentul urmează să voteze marți pachetul de legi care aduce taxe mai mari pentru populație.
Premierul Ilie Bolojan a dat vestea pe care mulți se temeau să o audă. Parlamentul urmează să voteze marți pachetul de legi care aduce taxe mai mari pentru populație. Asta înseamnă că, începând de anul viitor, românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru impozitul pe locuință și pentru cel auto.
Șeful Guvernului a explicat că din noua lege au fost scoase doar testele cu detectorul de minciuni pentru angajații ANAF. Această măsură a fost eliminată pentru că judecătorii au decis că nu este legală. Totuși, premierul a spus ironic că nu ar fi fost rău ca inspectorii fiscali să fie testați, având în vedere problemele vechi și bolile din instituție. În rest, toate majorările de taxe pentru oamenii de rând au rămas valabile și se vor aplica pentru a nu mai exista alte blocaje juridice.
Bolojan a precizat că statul are nevoie urgentă de acești bani pentru a acoperi găurile din buget. El a subliniat că nu se poate renunța la aceste încasări, deoarece România are probleme serioase cu colectarea taxelor, mai ales a TVA-ului. Pe lângă majorarea impozitelor pentru persoanele fizice, noua lege va închide și anumite portițe folosite până acum de firme pentru a fenta plata datoriilor sau pentru a intra în insolvență în mod suspect.
Noul pachet de legi vine cu schimbări importante și pentru cei care au firme sau lucrează pe cont propriu. De exemplu, cei care au SRL-uri cu vânzări mari vor fi obligați să aibă un capital minim de 500 de lei. O lovitură primesc și cei care fac bani din activități independente, pentru că vor plăti mai mult la sănătate. Baza de calcul pentru contribuția la CASS a fost ridicată la nivelul a 72 de salarii minime. De asemenea, statul va calcula altfel valoarea caselor și terenurilor, ceea ce va duce automat la impozite mai mari.