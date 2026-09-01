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Politica· 1 min citire
Clotilde Armand, fost primar USR al Sectorului 1, condamnată la un an de închisoare cu amânare
Clotilde Armand
Publicat1 sept. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile.
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