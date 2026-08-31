Gigi Becali, dosar penal după scandalul bisericii din Techirghiol. A adus macaraua și vrea să mute construcția

Gigi Becali spune că procurorii au început urmărirea penală în cazul bisericii construite pe terenul său din Techirghiol, după controversele legate de amplasarea construcției.
Omul de afaceri afirmă că autoritățile i-au cerut să înlăture anumite amenajări și susține că a găsit o soluție pentru a evita demolarea: mutarea bisericii cu o macara.
Becali vrea să mute biserica
Becali afirmă că a adus o macara cu o capacitate de 100 de tone, în condițiile în care estimează că biserica are aproximativ 30 de tone.
Planul său este să ridice construcția și să o mute de pe amplasamentul actual. O altă variantă prezentată de acesta este transportarea bisericii pe un trailer.
„Dacă nu vreți nici așa, o leg, o iau cu macaraua și o mut”, a spus Becali, explicând că imobilul este construit din lemn și poate fi desprins de pe teren.
De unde a pornit conflictul
Problemele au apărut în contextul disputelor privind terenul de la Techirghiol și regimul de protecție al zonei.
Becali susține că nu a ridicat construcții permanente și că mai multe căsuțe din lemn amplasate pe teren pot fi îndepărtate rapid. El contestă și restricțiile impuse asupra proprietății și consideră că acestea îi limitează dreptul de a folosi terenul.
Becali acuză autoritățile
Omul de afaceri susține că situația s-a complicat după apariția unei consiliere a președintelui Nicușor Dan la Techirghiol și afirmă că aceasta ar fi sesizat autoritățile.
Becali spune că la fața locului ar fi ajuns inclusiv reprezentanți ai SPP. El leagă acest episod de deschiderea dosarului penal și acuză autoritățile că îi restrâng drepturile asupra terenului.
În același timp, Becali contestă și măsurile privind aria protejată și critică ordinul emis de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Cazul este acum în atenția procurorilor, iar disputa privind biserica și construcțiile de pe terenul din Techirghiol continuă.