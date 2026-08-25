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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce te simți mai bine după ce ajuți pe cineva?
De ce ne simțim mai bine după ce îi ajutăm pe ceilalți? Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru explică legătura dintre gesturile de ajutor, sentimentul de sens și starea noastră de bine.
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