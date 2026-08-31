Piedone, atac dur la Fritz: „Va fi praf și pulbere” dacă va candida la președinție în 2030

Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a reacționat dur la Realitatea PLUS la posibilitatea ca Dominic Fritz să candideze pentru funcția de primar interimar și, ulterior, la președinția României. Piedone susține că edilul Timișoarei se confruntă cu o interdicție ANI de trei ani și că majoritatea politică fragilă din Consiliul Local nu îi va permite să-și impună un succesor.
Piedone: „Nu poți lăsa moștenire funcția de primar”
Piedone a explicat că, spre deosebire de situația sa personală de la Sectorul 5 – unde fiul său a câștigat alegerile prin vot, nu a fost numit – Fritz nu va putea controla decizia Consiliului Local Timișoara privind primarul interimar, din cauza majorității fragile.
Dacă domnul Fritz așa gândește, socoteala din piață nu-i una cu cea de acasă. Să vă explic de ce. Am fost, în perioada mandatului de primar al sectorului 5, un an, o lună, la pușcărie. Am gândit că se poate.
După ce pleacă regele, numit primar astăzi în orice comună, sat, oraș și așa mai departe, socoteala nu mai se potrivește. Nu o să poată să-și lase și mama moștenitorilor. Totul se va întâmpla în cadrul Consiliului Local, în care după ce nu mai au anumite privilegii consilierii, își vor regăsi și vor vota pe cine va considera să devină primari interimari. Unul dintre cei doi primari ai viceprimari ai Timișoarei.
Pentru că majoritatea politică a Consiliului Local din Timișoara este foarte fragilă, nu au o majoritate în care să stea liniștită. Și eu știu că nu e normal, nu este normal, n-are cum să-ți lași moștenitori. E adevărat. Aici o fac chiar o paranteză: una e să-l lași și una e să fii ales.
Și eu am fost acuzat când am renunțat să mai candidez la sectorul 5. Puteam să candidez, și am candidat la sectorul 4. Băiatul meu a participat la alegeri, le-a câștigat prin vot, nu a fost numit moștenitor, și a lăsat Piedone moștenirea. Păi puteam să o las și pe soacră-mea acolo, nu. Cetățenii nu ieșeau la vot și votau nu aveau cum să iasă. Deci nu mai poate.
„Datoria fantastică” a Timișoarei
Fostul edil a punctat că orașul Timișoara are, potrivit lui, „o datorie fantastică”, generată de programele PNL și de angajamentele asumate de administrația locală condusă de Fritz.
El e disperat, bineînțeles că. Și acum, dacă intrați puțin în detalii, Timișoara datorită și programului PNL și anumite angajamente, are o datorie fantastică. Dacă vi se întrerupe și este puțin disperat, pentru că zarurile au fost aruncate înainte, iar el nu va mai deține controlul.
Contestarea legitimității alegerii lui Fritz
Piedone a pus la îndoială cifrele vehiculate de Fritz privind cei 52.000 de voturi obținute, subliniind că procentul real de susținere trebuie raportat la prezența totală la vot, nu doar la voturile exprimate.
S-a lăudat că l-au votat 52.000 de persoane. Păi nu 52.000, uitați-vă la prezența la vot, uitați-vă din listele electorale permanente și uitați-vă că s-au prezentat la vot și cât voturile celor prezenți s-au împărțit la toate toți candidații.
Una e să ieși cu 50.000 la voturi și să ai, eu știu, 15-16% și te numești un primar legitim. Normal, pentru că nu s-a prezentat ceilalți. Iar alta este să câștigi și s-a văzut clar, cred că ați văzut și dumneavoastră și toată lumea, a văzut chemarea timișorenilor care își tăiau venele că nu mai e Fritz primar.
Au venit la primul protest dintre care cred că jumătate erau turiști pe acolo. După care la al doilea au mai venit 70-60-70 de inși. Păi da, nu știu, o susținere a unui om se vede și la bine și la greu. Iar și timișoreanul și românul s-a săturat.
Pentru ce să mai garanteze? Pentru că dacă spunem în real, în afară că s-a bătut cu clanurile interlope și n-a luat decât o casă și ce a mai făcut pe acolo, să știți că proiecte mari în Timișoara nu s-au făcut.
Interdicția ANI și candidatura la președinție
Piedone a spus că este „consternat” de informația conform căreia Fritz ar putea candida la președinția României, în condițiile unei posibile interdicții ANI de trei ani pentru ocuparea unei funcții publice. Fostul primar a pariat că, dacă va candida în 2030, Fritz „va fi praf și pulbere într-un an de zile”.
Dar noutatea este că astăzi am rămas consternat când am auzit că domnul Fritz va fi susținut pentru președinția României. Păi cum, interdicția ANI de 3 ani de zile spune funcție publică? Ori președintele României ce este? E contractual, el poate interpretează legea că e contractual în contract cu românii. Nu, este cea mai înaltă funcție de demnitate publică din România.
Eh, dacă Fritz candidează la președinția României, în 2030 eu fac un pariu cu dumneavoastră că mai bine stă acasă. El va fi praf și pulbere în niciun an de zile. Și i se ia și partidul, vor fi răsturnări de situație majore. Pentru că atunci când nu mai ești, n-ai pixul, n-ai cum să îți impui prin alte metode, eu știu, neputința, dacă oamenii te-au plăcut și au bătut călcâiele în fața ta, când nu mai deții niciun control, scapă cine poate.