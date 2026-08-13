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Actualitate· 1 min citire
Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe Richter a zguduit El Salvador, Honduras şi Nicaragua
Cutremur de 5,5 grade pe Richter
Publicat13 aug. 2026, 10:07
Sursărealitatea.net
Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a zguduit miercuri, la sfârşitul după-amiezii (ora locală), El Salvador, Honduras şi Nicaragua, fără a provoca victime sau pagube, au anunţat Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) şi observatoarele seismologice locale, relatează AFP.
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