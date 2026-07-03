Advertising
Actualitate· 1 min citire
Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon, după victoria în două seturi, 6-3, 6-4, în fața australiencei Kimberly Birrell. Românca o va întâlni în următoarea rundă pe cehoaica Linda Noskova, adversară pe care a înfruntat-o deja de patru ori în acest an.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:20Gestul lui Cristiano Ronaldo înaintea penalty-ului cu Croația a devenit viral. Ce cred fanii că a spus starul portughez
- 19:42Frații Tate, din nou la DIICOT. Andrew Tate a ironizat anchetatorii după audieri: „Mi-au spus că sunt foarte chipeș”
- 19:20Furtunile au făcut prăpăd în centrul și nordul țării. Brașovul, sub ape după o ploaie torențială
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News