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Alertă pe o plajă din Mamaia după apariția unui obiect suspect. Ce au descoperit autoritățile
Alertă pe o plajă din Mamaia. Foto: focuspress
Un obiect suspect observat luni, 17 august, pe o plajă din stațiunea Mamaia a determinat autoritățile să intervină de urgență. La momentul sesizării exista suspiciunea că obiectul ar putea fi o dronă, motiv pentru care zona a fost verificată.
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