CCR a decis: Dominic Fritz rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei: poate pierde și șefia USR

Publicat 17 aug. 2026, 14:58 Actualizat 17 aug. 2026, 15:03 Sursă Realitatea PLUS

Curtea Constituțională a tranșat, luni, sesizările de neconstituționalitate privind noua Lege a integrității. Cea mai importantă este cea care îl viza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR. Acesta rămâne fără mandat după intrarea în vigoare a legii și ar putea pierde chiar și șefia USR. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, iar după motivarea CCR va fi convocată sesiune extraordinară în Parlament pentru punerea în acord imediat.

Distribuie articolul