Actualitate· 2 min citire

CCR a decis: Dominic Fritz rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei: poate pierde și șefia USR

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat17 aug. 2026, 14:58
Actualizat17 aug. 2026, 15:03
SursăRealitatea PLUS

Curtea Constituțională a tranșat, luni, sesizările de neconstituționalitate privind noua Lege a integrității. Cea mai importantă este cea care îl viza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR. Acesta rămâne fără mandat după intrarea în vigoare a legii și ar putea pierde chiar și șefia USR. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, iar după motivarea CCR va fi convocată sesiune extraordinară în Parlament pentru punerea în acord imediat.

CCR a declarat luni constituțional ”amendamentul Fritz” introdus de PSD, în urma căruia șeful USR ar urma să ăși piardă mandatul de primar. Potrivit surselor Realitatea Plus, votul a fost de 5 la 3.

Luni, judecătorii CCR au luat următoarele decizii:

Cu unanimitate de voturi, CCR a declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”. Tot cu unanimitate, a fost declarată neconstituțională prevederea privind publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului sau soției.

În cazul funcționarilor și demnitarilor vizați de lege, prevederea privind publicarea acestor informații a fost declarată neconstituțională cu majoritate de voturi.

Cu majoritate de voturi, CCR a considerat constituțională prevederea potrivit căreia funcția sau demnitatea publică încetează de drept la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

La dosarul privind acordul de împrumut, cu unanimitate de voturi, sesizarea a fost respinsă.

Simina Tănăsescu a ajuns luni dimineață la sediul Curții Constituționale de la Palatul Parlamentului. Șefa CCR a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor după scandalul-monstru legat de întâlnirea pe care a avut-o cu premierul demis Ilie Bolojan.

Decizia CCR este importantă și din perspectiva fondurilor europene. De adoptarea și aplicarea reformei depinde o sumă de 770 de milioane de euro din PNRR, iar termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului este 31 august.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sedinta ccrCCRdominic fritzaniprimar timisoara

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe