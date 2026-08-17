Advertising
Actualitate· 1 min citire
Spațiul aerian românesc, brăzdat de avioane militare turcești. Ce eveniment a avut loc
F-16 turcești. Foto: Profimedia
Publicat17 aug. 2026, 11:49
SursăAgerpres
Avioane ale Forțelor aeriene ale Turciei au luat parte săptămâna trecută la un exercițiu al Apărării aeriene și antirachetă integrate (IAMD) a NATO în spațiul aerian românesc, a informat duminică Ministerul Apărării al Turciei, transmite Anadolu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:08Băiat de 14 ani, prins cu un briceag și doi litri de benzină înainte să intre în Judecătoria Medgidia
- 15:47Istvan Kovacs, lăsat pe dinafară de UEFA după scandalul din Champions League
- 15:02Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice. Ce se va întâmpla în următoarele zile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News