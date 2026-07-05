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Eforie Nord, luată cu asalt de turiști. Peste 75.000 de oameni au ajuns pe litoral în primul weekend din iulie
Litoral
Primul weekend din iulie a adus un val de turiști pe litoralul românesc, unde peste 75.000 de persoane și-au petrecut vacanța. Cea mai căutată destinație a fost Eforie Nord, stațiunea în care plajele s-au umplut încă din primele ore ale zilei.
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