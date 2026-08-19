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Politica· 2 min citire
Speranţele de pace s-au diminuat puternic în Orientul Mijlociu
Război în Orientul Mijlociu
Publicat19 aug. 2026, 08:34
Sursărealitatea.net
Speranţele de pace s-au diminuat puternic în Orientul Mijlociu, odată cu vestea că nu există nici un fel de convorbiri între Statele Unite şi Iran.
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