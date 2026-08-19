AUR propune ca fermierii să beneficieze direct de acciza redusă la motorină

Publicat 19 aug. 2026, 12:01 Sursă realitatea.net

Alianța pentru Unirea Românilor a depus un proiect de lege prin care propune simplificarea mecanismului prin care fermierii beneficiază de acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură. Inițiativa urmărește ca facilitatea fiscală să fie aplicată direct la momentul achiziției, astfel încât agricultorii să nu mai fie obligați să achite integral acciza și să aștepte ulterior rambursarea diferenței.

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