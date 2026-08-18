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Actualitate· 2 min citire
Tragedie în Suceava: un copil de 5 ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un adolescent
Poliție
Un copil în vârstă de doar 5 ani și-a pierdut viața în urma unui accident teribil produs în județul Suceava. Băiețelul a fost lovit de o motocicletă de tip off-road, condusă de un adolescent de 15 ani.
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