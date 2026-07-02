Azilele groazei din Bihor. Detalii de ultimă oră din dosar de la avocatul familiei Pașca VIDEO

Publicat 2 iul. 2026, 11:47 Actualizat 2 iul. 2026, 11:52 Sursă Realitatea.Net

Avocatul care reprezintă familia lui Viorel Pașca a oferit primele declarații oficiale înainte de începerea ședinței de judecată de la Tribunalul București. Acesta a anunțat că atât liderul rețelei, cât și soția și cei trei fii ai săi vor da declarații detaliate în fața magistraților, după ce în faza inițială a audierilor de la DIICOT au uzat de dreptul la tăcere.

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