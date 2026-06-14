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ANM: Cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică, în mai multe regiuni ale țării - HARTA

Alertă meteo COD GALBEN de vreme severă

Alertă meteo COD GALBEN de vreme severă

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 11:56
Sursărealitatea.net

ANM a emis două atenționări de cod galben, valabile între 14 și 15 iunie, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și zona de munte. Sunt anunțate intensificări ale vântului de până la 80-90 km/h, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.

Atenționare meteorologică COD GALBEN: 14 iunie, ora 12 - 14 iunie, ora 21

Codul galben este valabil pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. În aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-80 km/h, izolat de până la 90 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Vor fi semnalate manifestări de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat 30-40 l/mp.

Atenționare meteorologică COD GALBEN: 14 iunie, ora 21 - 15 iunie, ora 03

Codul galben se extinde apoi în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei, unde sunt anunțate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50-70 km/h, izolat peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-30 l/mp în intervale scurte de 1-3 ore sau prin acumulare.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi semnalate izolat și în restul țării și că mesajul va fi actualizat în funcție de evoluția fenomenelor.

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