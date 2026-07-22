Cod portocaliu de averse torențiale. Vremea se răcește brusc. A fost emis RO-Alert în Capitală

Publicat 22 iul. 2026, 07:53 Actualizat 22 iul. 2026, 07:56 Sursă Realitatea PLUS

ISU a emis un mesaj RO-Alert în această dimineață, anunțând o avertizare meteo ce prevede cod portocaliu, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse torențiale. Perioada de manifestare a codului portocaliu este 07:55-08:30.

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