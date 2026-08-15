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Sport· 1 min citire
Liga 2: Încă un eşec pentru CS Dinamo, scor 0-1, cu Metalul Buzău
Fotbal Liga 2
Publicat15 aug. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:
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