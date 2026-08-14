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Actualitate· 1 min citire
David Popovici, favorit uriaș înaintea finalei de 200 m! Specialiștii sunt convinși: „Va fi o procesiune”
David Popovici
David Popovici este marele favorit înaintea finalei probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. După evoluția excelentă din semifinale, specialiștii consideră că românul pornește cu prima șansă la medalia de aur.
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