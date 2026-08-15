David Popovici, după ce a cucerit Parisul: "Ici c'est Roumanie!"

”Ici c'est Roumanie!” (Aici este România), a scris David Popovici în social media, după ce a câştigat a treia medalie de aur consecutivă la 200 m liber la Campionatele Europene.
Popovici a repostat cursa de 200 de metri de vineri, postată de pagina de Facebook a TVR şi comentată de inegalabilul Emil Hossu-Longin.
"Ici c'est Paris!" este sloganul echipei Paris Saint-Germain, supercampioana europeană la fotbal.
David Popovici - cel mai bun înotător din Europa în 2025!
European Aquatics l-a premiat cu trofeul acordat celui mai bun înotător din Europa în 2025, în cadrul unei ceremonii oficiate de preşedintele forului continental de nataţie Antonio Silva.
Performanţele de excepţie din 2025 ale lui David Popovici au fost răsplătite şi aplaudate la scenă deschisă!
David, pregătit de Adrian Rădulescu, a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 m (46.51 s - nou record al competiţiei, nou record european şi nou record naţional) şi de 200 m liber, iar la Campionatele Europene de tineret de la Samorin şi-a trecut în palmares trei medalii: două de aur (100 m liber şi 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber).
Alături de înotătorul român, care va împlini 22 de ani pe 15 septembrie, pe podium s-a aflat olandeza Marrit Steenbergen.