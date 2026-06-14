Formula 1: Lewis Hamilton a câștigat primul său Mare Premiu sub culorile echipei Ferrari

Hamilton (41 ani) l-a devansat cu aproape 20 de secunde pe compatriotul său George Russell.
Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, a câştigat primul său Mare Premiu sub culorile echipei Ferrari, duminică în Catalonia, trecându-şi în palmares a 106-a victorie din cariera sa în 'Marele Circ'.
Hamilton (41 ani) l-a devansat cu aproape 20 de secunde pe compatriotul său George Russell (Mercedes), în timp ce poziţia a treia a fost ocupată de un alt britanic, Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, la 23 de secunde.
Este pentru prima oară din 1968 când podiumul unei cursei din Formula 1 este ocupat de trei piloţi britanici.
Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul ierarhiei piloţilor, care câştigase ultimele cinci Mari Premii, a fost nevoit să abandoneze în cursa de pe circuitul de la Montmelo, cu patru tururi înainte de final, din cauza unei probleme mecanice.
Antonelli domină în continuare clasamentul general din Formula 1, cu 156 de puncte, urmat de Lewis Hamilton, care a urcat pe locul secund, cu 90 de puncte, şi de George Russell, cu 88 de puncte.
Următoarea cursă a sezonului, Marele Premiu al Austriei, se va desfăşura în data de 28 iunie pe circuitul de la Spielberg.
Clasamentul final al Marelui Premiu al Cataloniei:
1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)
2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +19.561
3. Lando Norris (Marea Britnaie/McLaren) +23.719
4. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +40.497
5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) +58.661
6. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) + un tur
7. Pierre Gasly (Franţa/Alpine) + un tur
8. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) + un tur
9. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Rancing Bulls) + un tur
10. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) + un tur
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AGERPRES