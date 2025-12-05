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Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook

Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook

Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 5 dec. 2025, 15:44

Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook

Un conflict pornit pe Facebook între doi bărbați din Maramureș a ajuns în fața instanței, după ce unul dintre ei a reacționat violent la un mesaj despre Călin Georgescu.

Comentariile postate online au degenerat rapid, iar discuțiile aprinse l-au determinat pe bărbatul vizat de amenințări să ceară despăgubiri în instanță.

Cel reclamat a susținut în fața judecătorilor că este liber să spună ce dorește pe internet. Tribunalul Maramureș a decis însă contrariul și l-a obligat să plătească 50.000 de lei despăgubiri morale pentru limbajul jignitor și amenințările adresate reclamantului.

În postarea prezentată ca probă, pârâtul a folosit un limbaj violent, plin de injurii și afirmații ofensatoare la adresa mai multor categorii de persoane, precum și amenințări directe la adresa celui cu care se certa.

Instanța a stabilit că aceste comentarii reprezintă „fapte ilicite” și a dispus ca bărbatul găsit vinovat să publice hotărârea definitivă atât într-un ziar local, cât și pe propria pagină de Facebook. Pe lângă daunele morale de 50.000 de lei, acesta trebuie să achite și 100 de lei cheltuieli de judecată.

Decizia a fost pronunțată joi de Tribunalul Maramureș.

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