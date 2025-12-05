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Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook
Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook
Un maramureșean, obligat de instanță să plătească 50.000 lei pentru injurii și amenințări pe Facebook
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