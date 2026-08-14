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Se spune sau nu „La mulți ani!” de Sfânta Maria Mare? Explicațiile Bisericii despre urările din data de 15 august
FOTO: Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 14:05
SursăRealitatea.Net
15 august, ziua în care creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, aduce în fiecare an aceeași întrebare: este potrivit să le spunem „La mulți ani!” celor care poartă numele Maria, Marian, Mariana sau alte derivate? Deși există credința că urarea ar fi nepotrivită în această zi, deoarece sărbătoarea amintește de trecerea Maicii Domnului la cele veșnice, explicațiile teologice pun accentul pe o semnificație diferită.
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