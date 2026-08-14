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Social· 1 min citire
Pensionarii din toată țara cer restituirea banilor pentru CASS
Pensionarii din România
Publicat14 aug. 2026, 14:06
SursăRealitatea PLUS
Seniorii din toată țara cer restituirea banilor reținuți pentru CASS. La casele de pensii sunt depuse tot mai multe solicitări, însă reprezentanții instituțiilor spun că, în acest moment, nu există un temei legal pentru restituirea sumelor. De aceea, îi roagă pe oameni să nu mai facă cereri.
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