Ministrul Dezvoltării promite modificări la Codul Urbanismului pentru balcoanele închise

Publicat 4 nov. 2026, 14:56 Sursă observatornews

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că va trimite Parlamentului propuneri de modificare a Codului Urbanismului pentru a elimina dublarea impozitului pe proprietățile cu balcoane închise fără autorizație.

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