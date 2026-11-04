Rectorul Universității din Petroșani, premiat la Paris. Distincție internațională pentru întreaga activitate

Rectorul Universității din Petroșani a primit o distincție la Paris, în semn de recunoaștere pentru întreaga activitate profesională și academică.
Rectorul Universității din Petroșani a primit o importantă recunoaștere internațională la Paris, unde a fost recompensat pentru întreaga activitate profesională și contribuția adusă mediului academic și cercetării. Distincția reprezintă o apreciere a unei cariere dedicate educației, performanței universitare și dezvoltării științifice.
Recunoaștere internațională pentru rectorul Universității din Petroșani
Distincția obținută la Paris confirmă aprecierea de care se bucură activitatea academică desfășurată de conducerea Universității din Petroșani.
Rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu, are o experiență profesională îndelungată în învățământul superior și cercetarea științifică, fiind implicat în proiecte și colaborări academice naționale și internaționale.
Activitatea sa este legată în special de domeniile ingineriei miniere, mecanice și energetice, precum și de dezvoltarea învățământului tehnic superior.
O carieră dedicată educației și cercetării
De-a lungul activității sale profesionale, Sorin Mihai Radu a contribuit la formarea noilor generații de specialiști și la consolidarea prestigiului Universității din Petroșani.
Experiența sa include activitate didactică, cercetare științifică, coordonarea doctoranzilor și participarea la proiecte academice de anvergură.
Distincția primită la Paris reprezintă o nouă recunoaștere a contribuției sale profesionale și a eforturilor depuse în dezvoltarea mediului universitar.