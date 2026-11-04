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Ana Maria Păcuraru: Paradoxul fiscal al nopții americane

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Scris deStoica Marian
Publicat4 nov. 2026, 14:43
Sursărealitatea.net

Ironia nopții electorale americane e una fiscală. În ultimii ani, marile companii au plecat din California în Texas după o formulă simplă: peste 13% impozit pe venit pentru cei mai bogați într-un stat, zero în celălalt. Așa s-au mutat Tesla, Chevron, Charles Schwab, iar mai nou chiar și Public Storage.

Anul acesta, Texasul a ajuns să aibă mai multe sedii din topul Fortune 500 decât California: 57 la 56. Iar acum, refugiul fiscal al Americii a votat democrat. Pentru prima dată în peste trei decenii, democrații câștigă atât guvernatorul, cât și locul în Senat.

Se prăbușește modelul texan? Nu atât de repede. Interdicția impozitului pe venit e scrisă în Constituția statului și poate fi ridicată doar cu două treimi din fiecare cameră a legislativului, plus un referendum. Democrații nu au o asemenea supermajoritate. Iar noua guvernatoare a promis în campanie că nu va susține niciodată un impozit pe venit.

Adevărata miză pentru companii e alta. Noua putere vrea să elimine facilitățile acordate marilor corporații și să folosească banii pentru reducerea impozitelor pe proprietate. Adică exact momeala care a adus multe dintre aceste sedii în Texas. Și un detaliu care spune mult: în aceeași noapte, alegătorii din California au respins taxa unică de 5% pe averea miliardarilor, chiar într-unul dintre cele mai democrate state. Semnalul pentru investitori e că o schimbare de partid nu rescrie automat harta fiscală a Americii.

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