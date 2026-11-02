Accident rutier la ieșirea din Petroșani spre Aninoasa, patru persoane transportate la spital

Patru persoane au fost rănite marți seara într-un accident rutier produs la ieșirea din Petroșani spre Aninoasa, în urma unei coliziuni între două autovehicule.
Evenimentul s-a petrecut pe DN 66, la intersecția cu drumul care duce către orașele Aninoasa și Vulcan. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, la fața locului au intervenit salvatorii Detașamentului de Pompieri Petroșani, echipate cu autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Victimele accidentului
În cele două autoturisme implicate în coliziunea puternică se aflau, în total, șase persoane. Patru dintre ele, aflate într-unul dintre vehicule, au prezentat multiple traumatisme și li s-a acordat primul ajutor medical calificat la locul faptei.
Cele patru victime au fost transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Petroșani. Celelalte două persoane, aflate în cel de-al doilea autoturism, nu au necesitat îngrijiri medicale și au refuzat transportul la spital.
Restricții pe DN 66
Pe durata intervenției echipajelor de salvare, traficul a fost restricționat la ieșirea spre Târgu Jiu. Circulația rutieră a fost reluată ulterior și se desfășoară în regim normal.
Cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului sunt în curs de derulare, iar autoritățile urmează să ofere noi informații despre starea persoanelor implicate.