Dosar penal la un service auto din Hunedoara. Polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat

Dosar penal la un service auto din Hunedoara, după ce polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat, depozitați necorespunzător.
Un service auto din municipiul Hunedoara a intrat în atenția polițiștilor, după ce, în urma unui control, au fost descoperiți aproximativ 1.300 de litri de ulei auto uzat și antigel, deșeuri care nu fuseseră predate unui operator economic autorizat. În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar întreaga cantitate identificată a fost indisponibilizată.
Verificările au avut loc în data de 2 noiembrie 2026 și au vizat mai multe societăți comerciale din municipiul Hunedoara care desfășoară activități de service auto.
Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Hunedoara, în cadrul controalelor privind respectarea legislației referitoare la gestionarea deșeurilor periculoase.
Aproape 1.300 de litri de ulei și antigel uzat, găsiți în recipiente de depozitare
În timpul verificărilor efectuate la unul dintre punctele de lucru, polițiștii au identificat aproximativ 1.300 de litri de ulei auto uzat și antigel uzat.
Deșeurile erau depozitate în recipiente metalice cu o capacitate de 200 de litri, precum și în recipiente din plastic de 20 de litri.
În urma controlului, oamenii legii au constatat că societatea comercială nu luase măsurile obligatorii pentru eliminarea și neutralizarea acestor deșeuri prin intermediul unui operator economic autorizat.
Dosar penal pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor obligatorii privind activitățile de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase.
Întreaga cantitate de ulei și antigel uzat identificată în service-ul auto a fost indisponibilizată și lăsată în custodia reprezentanților societății comerciale.
Aceștia au obligația de a preda deșeurile unui operator economic autorizat pentru colectarea și eliminarea unor astfel de materiale.
Polițiștii hunedoreni continuă acțiunile de control pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor periculoase.